Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Verrückt nach Magneten / Caillou und die Dinosaurier / Caillou, der Astronaut CDN 2000 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou hat die Magnete von der Kühlschranktür gemopst und spielt damit. Das macht großen Spaß. Als Papi ein Metallhaken hinter die Werkbank fällt, kann Caillou ihm mit einem Magneten helfen. Er bindet ihn an eine Schnur und angelt so den Haken hervor. 2. Geschichte: Heute gehen Mami, Papi, Rosie und Caillou ins Dinosauriermuseum. Bei diesem Besuch darf natürlich Caillous liebstes Kuscheltier Rexy nicht fehlen. Doch dann geht Rexy im Museum verloren. Wie gut, dass die nette Museumswärterin den Ausreißer gefunden hat. 3. Geschichte: Mit wem soll Caillou nur spielen? Mit Clementine, die Mama-Bär und Papa-Bär spielen möchte oder mit Xavier, der ein neues Spielzeugraumschiff hat und Astronaut spielen will? Da hat Caillou eine tolle Idee: Sie spielen alle drei zusammen Astronauten, die auf einem Bären-Planeten landen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

