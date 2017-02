RTL 00:30 bis 00:55 Magazin 10 vor 11 Das Projekt Wild-Ost - Japanische & russische Hoffnungen auf eine Industrialisierung Sibiriens D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem Text der Redaktion: Japan erwachte Mitte des 19. JH aus dem Mittelalter. Mit der Meiji-Dynastie begann eine rasante Industrialisierung. So ausgerüstet besiegte Japan dann 1904/5 das Russische Zarenreich vernichtend. Über 100 Jahre lang rivalisierten offen und geheim Japan und Russland um die Beherrschung Sibiriens. Die Bodenschätze: verlockend. Die gegenseitigen Machtmittel 1904, 1918, 1941 und 1945: äußerst verschieden. Der russische Komponist Rimski-Korsakoff schrieb eine parodistische Oper über den japanisch-russischen Konflikt: ein Zar verliebt sich in eine grausame, aber jugendschöne Königin aus dem Fernen Osten. Die Oper 'Der goldene Hahn', die ein Märchen von Alexander Puschkin wiedergibt, wurde von der Zensur in Russland verboten und hat prophetische Aussagekraft: der Zar verliert Thron und Leben. Die Japanologin Dr. Tatiana Linkhoeva berichtet über diese Oper, den Kampf um Sibirien und die russischen und japanischen Hoffnungen, die sich beide nicht erfüllten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 10 vor 11