RTL 09:00 bis 09:30 Daily Soap Unter uns Folge: 5538 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Valentins waghalsiger Sprung hat ernste Folgen. Er kann sich nicht an der Mauer festhalten und stürzt schwer. Vor seinen Eltern verheimlicht er seine Bauchschmerzen, damit sein verbotener Ausbruch nicht rauskommt. Da Andrea Benedikt überredet hat, Valentin mit zu Roberts Junggesellenabschied zu nehmen, muss Valentin trotz starker Schmerzen mitgehen. Doch Valentins innere Verletzungen sind so schwer, dass er auf Roberts Feier zusammenbricht... Aufgeregt trifft Bambi letzte Vorbereitungen für Roberts Junggesellenabschied am Abend. Scheinbar versehentlich erfahren Robert und Irene, dass Bambi eine ausschweifende Party plant, was Robert äußerst unangenehm ist. Obwohl er so gar nicht gern im Mittelpunkt steht, macht Robert das Theater Bambi zuliebe mit. Umso erfreuter ist Bambi, als er Robert schließlich seine falsche Fährte gesteht und ihn mit dem eigentlichen Plan für den Abend ehrlich berührt. KayC hat im Gegensatz zu Rufus kein schlechtes Gewissen, ihn an Pacos Stelle öffentlich als ihren Retter genannt zu haben. Paco hat zwar kein Interesse daran, in den Medien als Held gefeiert zu werden, aber dass er als Rollstuhlfahrer nie dem Bild eines heldenhaften starken Mannes entsprechen wird, macht ihm doch zu schaffen. Zwar überspielt Paco vor Elli seine Getroffenheit, KayC tritt er jedoch distanziert gegenüber - was dieser mehr ausmacht, als ihr lieb ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns

