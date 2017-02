RTL NITRO 03:10 bis 03:45 Comedyserie Höllische Nachbarn Wann ist ein Hund ein Hund? / Die Traumhochzeit / Vorsicht Kamera Wann ist ein Hund ein Hund / Die Traumhochzeit / Vorsicht Kamera D 1998-2000 Live TV Merken 'Wann ist ein Hund ein Hund?': Der arbeitslose Werbetexter Jens macht eine überraschende Erbschaft: Ein entfernter Onkel hinterlässt ihm einen stattlichen Betrag - allerdings nur unter der Bedingung, dass er sich um den kleinen Hund des Onkels kümmern soll. Doch Jens darf in seiner Wohnung eigentlich überhaupt keine Tiere halten. Um das dringlich benötigte Geld nicht zu verlieren, geht Jens also das Risiko ein, von den neugierigen Nachbarn erwischt zu werden - was dann auch prompt passiert. Die Nachbarn pochen auf die Einhaltung der Hausordnung und fordern, dass Jens sich umgehend von dem Tier trennt. Jens weiß, er hat nur eine Chance, das Geld und den inzwischen lieb gewonnenen Vierbeiner zu behalten: Er muss ihn verstecken und dafür sorgen, dass er im Haus unsichtbar und unhörbar wird. Eine ganze Zeit lang scheint das gut zu gehen - aber wieder kommen ihm seine pingeligen Nachbarn auf die Spur. Jens steht mit dem Rücken zur Wand. Als er merkt, dass er sich nicht dazu durchringen kann, den Hund ins Tierheim zu geben, fängt er an, um sein Glück zu kämpfen. Er landet bei einer fähigen Anwältin, die dann auch mit ihm vor Gericht zieht. Und dort wird ein wahrlich außergewöhnliches Urteil gesprochen: Der Richter ist der Meinung, dass der kleine Terrier gar nicht wie ein Hund zu behandeln ist, da er eher "meerschweinchenartig" sei, und er deshalb auch keinen Schaden an der Mietsache oder Unruhe im Haus verursachen könne! 'Die Traumhochzeit': Ein junges Paar steht kurz vor der Hochzeit. Die beiden kennen sich schon aus dem Sandkasten und wohnen mit ihren Eltern seit Kindertagen Tür an Tür. Der Brautvater hält es für seine Pflicht, die Hochzeitsfeierlichkeiten allein zu finanzieren. Allerdings befürchtet der deutlich vermögendere Vater des Bräutigams, dass die Feierlichkeiten nicht so großzügig ausfallen würden, wie er es sich für seinen Sohn vorgestellt hat. Da der Brautvater sich keine Blöße geben will und er weder dem Nachbarn noch seiner Tochter gegenüber eingestehen möchte, dass seine finanziellen Mittel begrenzt sind, gelingt es dem Vater des Bräutigams, die Kosten der Hochzeit durch exklusive Vorschläge immer weiter in die Höhe zu treiben. Dies führt so weit, dass der Brautvater sein neues Auto wieder verkaufen muss, um die Hochzeit zu finanzieren. Bei der Junggesellenparty begegnet der Bräutigam einer alten Freundin wieder, die ihn noch in der Nacht vor seiner Hochzeit verführt. Die Trauung findet am nächsten Tag wie geplant statt, nachdem der Bräutigam vergeblich versucht hat, mit der Braut über seinen Fehltritt zu reden. Tage später trifft sich der frisch gebackene Ehemann mit seiner "Affäre" und versucht, die Beziehung zu ihr zu beenden. Die junge Braut kommt hinzu und erfährt von dem Seitensprung. Damit ist die junge Ehe nach bereits einer Woche schon am Ende. Der Vater ist empört über das Verhalten seines Schwiegersohns und verlangt die Rückzahlung der Kosten für die Hochzeit. Als er damit bei seinem Nachbarn abblitzt, klagt er die Rückzahlung ein, verliert aber vor Gericht. Nachdem sich die beiden zerstrittenen Nachbarn darüber austauschen, wie froh beide darüber sind, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben, überrascht sie das junge Paar mit der Nachricht über seine Versöhnung und der Planung einer erneuten Hochzeit. 'Vorsicht Kamera': Sandra Evert bezieht endlich ihre neue Wohnung. Ihr Nachbar Boris ist ein netter, zuvorkommender Mann, der ihr sogar freundlich seine Hilfe bei den anstehenden Arbeiten anbietet. Beim Einbau einer neuen Duschkabine nimmt sie das Hilfsangebot auch gerne an, doch zusätzlich zu der neuen Dusche montiert Boris auch noch eine geheime Minikamera ins Bad ein, durch die er Sandra beim Duschen beobachten kann. Die aufgenommenen Bilder speist er ins Internet. Sandra hat von der ganzen Sache natürlich keine Ahnung und fällt aus allen Wolken, als sie per Zufall von der Existenz der Bilder erfährt: Ihre Kollegen entdecken die peinlichen Aufnahmen - und natürlich glaubt ihr keiner, dass sie davo In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Lang Originaltitel: Höllische Nachbarn

