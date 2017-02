RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Albtraumhaftes Verbrechen USA 2010 HDTV Merken Cincinnati, Ohio: Nach einem Wohnungsbrand werden die verbrannten Leichen zweier Männer gefunden. Die Obduktion ergibt jedoch, dass sie nicht durch das Feuer getötet, sondern vorher erstochen wurden. Die Ermittler finden heraus, dass einer der Männer mutwillig getötet wurde und das andere Opfer vermutlich ein Zeuge der Tat war und daher ebenfalls sterben musste. Schnell haben die Ermittler einen ersten Verdacht: Doch dieser wird hinfällig, als sich herausstellt, dass der Verdächtige bereits seit zwei Jahren im Gefängnis sitzt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. In Texas wird die Mutter dreier Kinder tot aufgefunden. Die Frau, Christina Lewis, wurde auf brutalste Weise ermordet. Schnell gerät Christinas Exfreund unter Verdacht, die grausame Tat begangen zu haben. Gelingt es den Ermittlern den mutmaßlichen Täter innerhalb von 48 Stunden zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16