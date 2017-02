RTL NITRO 19:55 bis 20:15 Comedyserie Anger Management Charlie deckt auf USA 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Nachdem er Lacey (Noureen DeWulf) und Sean (Brian Austin Green) in einer Gruppensitzung beobachtet hat, ist Charlie (Charlie Sheen) davon überzeugt, dass Sean Jen (Shawnee Smith) mit Lacey betrügt. Sean gesteht Charlie, dass er sich lediglich heimlich mit Lacey getroffen hat, um ihr zu helfen, einen Job in einem der örtlichen Nachtclubs zu finden. Jen verlässt Sean trotzdem und wirft sich einem Mann namens Canvas (Greg Cipes) an den Hals. Derweil stehen Patrick (Michael Arden) und Ed (Barry Corbin) Nolan (Derek Richardson) bei, der komplett ausrastet, nachdem seine Wohnung ausgeraubt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Bruce Helford, Kristy Grant Altersempfehlung: ab 6