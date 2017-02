RTL NITRO 15:25 bis 15:45 Comedyserie Anger Management Charlie hängt fest USA 2013 HDTV Live TV Merken Weil seine Therapiegruppe ein wichtiges Ziel erreicht hat, organisiert Charlie (Charlie Sheen) eine gemeinsame Reise zum Lake Tahoe. Während die Gruppe noch am Flughafen von San Francisco festsitzt, bekommt Charlie eine SMS von Kate (Selma Blair), die er so deutet, dass sie einer gemeinsamen Beziehung noch eine Chance geben möchte. Doch das stellt sich leider als Missverständnis heraus. Während Michael (Michael Boatman) in Charlies Abwesenheit nach dessen Haus sieht, muss er feststellen, dass Jen (Shawnee Smith) es an ein Filmteam vermietet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Bruce Helford, Shauna McGarry Kamera: Peter Smokler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6