RTL NITRO 09:05 bis 09:45 Krimiserie Psych Der Hai - nicht der weiße USA 2010 HDTV Live TV Merken Am Strand von Santa Barbara findet man eine verstümmelte Leiche, die angeschwemmt wurde. Es deutet alles auf einen Hai-Unfall hin, doch Lassiter ist felsenfest davon überzeugt, zwischen den zahlreichen Haibissen auch eine Stichwunde festgestellt zu haben. Mit dieser Behauptung macht er sich zum Gespött der örtlichen Presse, doch Shawn unterstützt Lassiter in dessen zunächst abstrus wirkenden Bemühungen, seine Behauptung mit handfesten Beweisen zu untermauern. Nachdem die Polizei eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar ausgesetzt hat, sind alle Boote auf dem Meer und versuchen, den Hai zu finden, in dessen Bauch sich, wie man annimmt, weitere Beweisstücke befinden. Die Meeresbiologin, Doktor Phenix, hilft Gus und Shawn bei den Ermittlungen und stellt einige Theorien auf. Henry ist an diesen Theorien nicht so interessiert, vielmehr an Doktor Phenix selbst, die bezaubernd auf seine Avancen eingeht. Nachdem die Belohnung auf 50.000 Dollar erhöht wurde, machen sich auch Gus und Shawn mit dem Fischer Tanner auf die Suche nach dem menschenfressenden Hai. Erst auf hoher See entdeckt Shawn, dass sie sich offensichtlich in die Höhle des Löwen begeben haben, da ausgerechnet ihr Fischer ein Hühnchen mit dem Toten zu rupfen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) Timothy Omundson (Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Jeri Ryan (Dr. Kimberly Phoenix) Kirsten Nelson (Karen Vick) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Originaltitel: Psych Regie: Matt Shakman Drehbuch: Steve Franks, Tim Meltreger Kamera: Michael McMurray Musik: Adam Cohen, John Robert Wood

