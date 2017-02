RTL NITRO 07:25 bis 08:15 Krimiserie Law & Order Mord in Serie USA 1992 HDTV Live TV Merken Bei Reparaturen an einem Fahrstuhl, wird die Leiche einer jungen Frau im Fahrstuhlschacht gefunden. Recherchen ergeben, dass Judy Bream während ihrer Semesterferien bei ihren Eltern zu Besuch war, und durch einen mysteriösen Anruf wieder zurück in die Stadt gelockt wurde. Der Mörder muss in ihrer Wohnung auf Judy gewartet und sie dort vergewaltigt haben, bevor er ihre Leiche in den Schacht geworfen hat. Die Detectives Cerreta und Logan sind davon überzeugt, dass dieser Mordfall der dritte einer Serie ist. Eines haben alle drei Mordopfer gemeinsam: Sie haben den gleichen Gynäkologen. Doch als Cerreta und Logan den Arzt aufsuchen stellt sich heraus, dass die Spur in eine ganz andere Richtung verläuft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Sorvino (Phil Cerreta) Chris Noth (Mike Logan) Dann Florek (Donald Cragen) Michael Moriarty (Ben Stone) Richard Brooks (Paul Robinette) Steven Hill (Adam Schiff) Barbara Barrie (Mrs. Bream) Originaltitel: Law & Order Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: Michael S. Chernuchin, Rene Balcer Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 383 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 143 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 143 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 143 Min.