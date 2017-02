n-tv 20:15 bis 22:30 Show Die Höhle der Löwen D 2016 16:9 HDTV Merken In dieser Folge wagt sich Eva Schrader (42) in "Die Höhle der Löwen" und stellt den fünf Investoren ihre Erfindung vor - den 'Lalatz'. Ein extra langes Lätzchen, das gleichzeitig auch als Tischset dient. Außerdem dabei: José Luis Llorens Garcia (42) und Stevan Sokola (49), die sich für ihr Produkt "Glasello" 125.000 Euro von den Investoren wünschen. Im Gegenzug sind die beiden bereit 15 Prozent der Anteile an ihrer GmbH abzugeben. Für wen und was können sich die Löwen begeistern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Höhle der Löwen