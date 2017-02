SAT.1 Emotions 03:05 bis 03:45 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 8 D 2011 16:9 HDTV Merken Das Leben von Herrn Schiller hängt am seidenen Faden. Eine Not-Operation könnte ihn retten, aber eine Patientenverfügung bindet den Ärzten die Hände. Auch Schillers Ehefrau stellt sich quer. Kann Sabine Hanninger sie doch noch überzeugen, dass ein Eingriff absolut notwendig ist? Sie greift zum letzten Mittel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Werner Sailer, Marc Sill Musik: Curt Cress

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 395 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 195 Min. Troja

Drama

kabel eins 01:25 bis 04:00

Seit 130 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 125 Min.