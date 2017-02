SAT.1 Emotions 01:35 bis 02:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 6 D 2011 16:9 HDTV Merken Die Ambulanz bringt Miriam Gerber in die Seeklinik. Die Frau ist nach einem Autounfall schwer verletzt. Kurz darauf taucht ihr besorgter Mann auf. Das Personal staunt nicht schlecht: Als Berufsclown erscheint dieser in voller Arbeitsmontur. Zum Lachen ist jedoch keinem zumute - nicht nur das Leben seiner Frau steht auf dem Spiel, sondern auch das seines ungeborenen Kindes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Werner Sailer, Marc Sill Musik: Curt Cress