Eine schreckliche Diagnose trifft Familie Lindner: Lucas' entzündetes Bein muss amputiert werden, sonst schwebt er in Lebensgefahr. Das kann Marie nicht akzeptieren. Sie wendet sich an Stefan Jung, der in Haiti Erfahrungen mit solchen Fällen gesammelt hat. Seine Heilmethode ist ungewöhnlich und kann Lucas das Leben kosten. Wird er den Eingriff trotz aller Gefahren durchführen? In Google-Kalender eintragen