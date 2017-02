SAT.1 Emotions 19:30 bis 20:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 120 D 2010 16:9 HDTV Merken Für David steht fest, dass Franks Tat immer zwischen ihm und Lena stehen wird. Auch Tom und Fritz können David nicht überzeugen, seine große Liebe Lena nicht so schnell gehen zu lassen. Indessen wittert Vanessa ihre Chance, sich wieder an David heranzumachen. Dieser bleibt jedoch unbeeindruckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Daniel Anderson Musik: Curt Cress, Joe Dachtler, Manuel Mayer, Chris Weller