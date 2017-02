SAT.1 Emotions 16:40 bis 17:05 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 187 D 2009 16:9 Merken Anna glaubt fest an Jonas' Überleben und steht Katja - trotz des Streits - in der schweren Stunde tapfer zur Seite. Und tatsächlich können die Ärzte Jonas mit Elektroschocks zurück ins Leben holen. Alle sind unendlich erleichtert, und als Katja Jonas eine aufrichtige Liebeserklärung macht, zieht Anna sich diskret zurück. Erst zu Hause weicht alle Anspannung von ihr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Maja Maneiro (Paloma Greco) Rainer Will (Armin Müller) Heike Jonca (Susanne Polauke) Alexander Klaws (Lars Hauschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Zsolt Bács Drehbuch: Dirk Carow