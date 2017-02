SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 328 D 2010 16:9 HDTV Merken Nach Hannas Beichte gehen Maximilian und sie im Streit auseinander. Beide sind tief getroffen und verletzt. Es ist Stefan, der in dieser schwierigen Zeit zu Hanna steht, und Maximilian wird von Maja aufgemuntert und umsorgt. Beim Blütenfest begegnen sich Hanna und Maximilian wieder - sie sind wie Fremde füreinander. Was ist nur aus ihrer großen Liebe geworden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil und Team Kamera: Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer