SAT.1 Emotions 10:50 bis 12:25 Komödie Antrag vom Ex D 1999 20 40 60 80 100 Merken Valerie hat nur einen Wunsch: heiraten und glücklich sein! Aber sie ist solo und arrangiert auf Hochzeiten den Blumenschmuck. Eines Tages findet sie Blumen vom Ex vor ihrer Wohnungstür - Heiratsantrag inklusive! Doch welcher der ehemaligen Liebhaber hat an sie gedacht? Valerie und ihre Freunde Arno und Bea begeben sich auf die Suche nach dem fremden Heiratswilligen. Doch all ihre Ex-Traummänner entpuppen sich als Versager und Machos. Muss Valeries Traum platzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Jäger (Valerie) Eckhard Preuß (Arno) Dorkas Kiefer (Bea) Heinrich Schmieder (Jan) Dirk Heinrichs (Rübe) Luca Maric (Peter) Cordula Stratmann (Monique) Originaltitel: Antrag vom Ex Regie: Sven Unterwaldt Jr. Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Klaus Liebertz Musik: Tom Dokoupil Altersempfehlung: ab 12