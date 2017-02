SAT.1 Emotions 09:10 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 194 D 2005 16:9 Merken Lisa nimmt sich vor, Davids und Mariellas Glück selbstlos zu akzeptieren. Situationen, in denen sie David zu nahe kommen könnte, will sie daher vermeiden. Auf der Adventsfeier bei den Seidels gelingt es ihr mehrfach, gefährliche Momente zu umschiffen, doch dann findet sie sich unversehens mit David unter dem Mistelzweig wieder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Olivia Pascal (Laura Seidel) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

