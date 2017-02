Sat.1 04:45 bis 05:30 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2016 16:9 HDTV Merken Schlägerei im Café: Die Streifenpolizisten erfahren, dass sich ein Mann von einem anderen belästigt fühlte, da er Fotos von ihm gemacht hat. Es stellt sich heraus, dass seine eifersüchtige Verlobte einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt hat. Doch was die Ermittler entdecken, ist keine Geliebte. - Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Neffen, der bei ihr wohnt. Sie hatte ihn beim Kiffen erwischt und kurze Zeit später 700 Euro in seiner Hosentasche entdeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache