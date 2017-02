Sat.1 01:45 bis 02:25 Krimiserie Navy CIS: L.A. Damengambit USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die ehemalige Marine Corps-Mitarbeiterin Jasmine Garcia entführt den Afghanen Gabriel Mir vor einer Moschee in L.A. Die Ermittler Callen und Sam verhören Jasmine und erfahren, dass sie während ihrer Arbeit in Afghanistan auf amerikanische Frauen gestoßen ist, die als IS-Bräute bzw. Sklavinnen in das Land verkauft wurden. Gabriel Mir hatte Verbindungen zu dem Netzwerk, das Frauen nach Afghanistan verschleppt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: R. Scott Gemmill Musik: Jay Ferguson