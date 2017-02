Sat.1 20:15 bis 21:15 Actionserie Lethal Weapon Neu in der Stadt USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Staffel Merken In den 80ern war „Lethal Weapon“ ein Kinohit. Nun wurde aus dem Film eine Serie, in der Damon Wayans und Clayne Crawford in die Rollen von Danny Glover und Mel Gibson schlüpfen. Nach dem Unfalltod seiner Familie beginnt der Ex-Elitesoldat Riggs, als Polizist zu arbeiten. Er und sein neuer Partner Murtaugh, ein Familienvater, könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. – 18 Folgen, mo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Roger Murtaugh) Clayne Crawford (Martin Riggs) Keesha Sharp (Trish Murtaugh) Jordana Brewster (Maureen Cahill) Kevin Rahm (Brooks Avery) Chandler Kinney (Riana Murtaugh) Johnathan Fernandez (Scorsese) Originaltitel: Lethal Weapon Regie: McG Drehbuch: Matthew Miller, Shane Black Kamera: Ramsey Nickell Musik: Ben Decter, Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12