Es sieht ganz so aus, als sei das Klassenbewusstsein der New Yorker Upper Class durch eine Art Kasten-System verstärkt worden. Das Verhalten von Samantha, Miranda, Charlotte und Carrie deutet jedenfalls darauf hin: Während Miranda mit ihrem mittellosen Barkeeper Probleme hat, verabredet sich Samantha mit einem ausgesprochen reichen Mann. Auch Charlotte bändelt mit einem Filmstar an, der gerade mega-in ist. Carrie und ihr Mr. Big tauschen weiterhin Liebesschwüre aus.