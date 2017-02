Diesmal geht es um die nicht gerade unwichtige Frage, ob man einen Mann und Liebhaber verändern kann oder sollte. Carrie versucht, einige von Mr. Bigs langweiligsten und nervtötendsten Verhaltensweisen zu ändern. Dass dies nicht ohne Probleme abläuft, versteht sich von selbst. Aber auch Miranda, Samantha und Charlotte machen seltsame Erfahrungen: So trifft Samantha eine alte Liebe wieder - der Mann hat sich inzwischen in eine Drag-Queen verwandelt ... In Google-Kalender eintragen