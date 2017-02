sixx 21:10 bis 22:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Wahrheitsfindung USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weil sie sich selbst nicht dazu in der Lage fühlt, stellt Bailey ein Team aus Ärzten zusammen, um über die Konsequenzen für Ben zu beraten. Derweil versucht sie alles, um den Mann der Patientin zu retten, die ihr Mann womöglich auf dem Gewissen hat. April hat indes eine einstweilige Verfügung gegen Jackson erwirkt - und bereut es schon bald ... Callie und Penny steht eine wichtige Entscheidung bevor, denn Penny hat eine Stelle in New York in Aussicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Sarah Drew (Dr. April Kepner) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chris Hayden Drehbuch: Austin Guzman Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12