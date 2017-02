kabel1 classics 00:35 bis 02:45 Thriller Lost Highway USA, F 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Jazzmusiker Fred kommt ins Gefängnis, da er seine Frau Renee auf brutale Art ermordet haben soll. Fred erinnert sich an nichts, außer dass im Vorfeld des vermeintlichen Mordes mysteriöse Dinge geschehen sind. Eines Morgens befindet sich in Freds Zelle plötzlich ein verstörter junger Mann namens Pete - von Fred keine Spur. Pete wird entlassen und auch sein Leben gerät dank einer Verkettung unheimlicher Ereignisse aus den Fugen. Was verbindet das Schicksal von Fred und Pete? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Pullman (Fred Madison) Patricia Arquette (Renee Madison / Alice Wakefield) Balthazar Getty (Pete Dayton) Robert Loggia (Dick Laurent / Mr. Eddy) Robert Blake (Mystery Man) Natasha Gregson Wagner (Sheila) Richard Pryor (Arnie) Originaltitel: Lost Highway Regie: David Lynch Drehbuch: David Lynch, Barry Gifford Kamera: Peter Deming Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16