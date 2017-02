kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 80 Ein Engel hinter Gittern USA 1979 16:9 HDTV Merken Ein Wachmann wird bei einem bewaffneten Raubüberfall umgebracht. Als man den vermummten Täter festhalten kann, stellt sich zur Überraschung aller heraus, dass es sich um eine junge Frau handelt - noch dazu um eine, die eigentlich im Gefängnis von Calejo eine Strafe absitzen müsste! Wie konnte sie entkommen? Charlies Engel werden undercover in das Frauengefängnis eingeschleust, um dort weiteren Beteiligten an dem Überfall auf die Spur zu kommen und die Drahtzieher zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) David Doyle (John Bosley) Shirley Stoler (Big Aggie) Louise Sorel (Lily) Sally Kirkland (Lonnie) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: B.W. Sandefur Kamera: Dick Rawlings Jr Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson