kabel1 classics 06:45 bis 08:35 Krimi Die Nadel GB 1981 Nach dem Roman von Ken Follett 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Henry Faber, alias "Die Nadel", ist einer der gefährlichsten Top-Spione, der für die Deutschen während des Zweiten Weltkrieges in England operiert. Blitzschnell und lautlos tötet er mit dem Stilett, wenn es sein muss. Als Faber jedoch 1944 entdeckt, dass die angeblich in England stationierte Invasionsarmee nur als Sperrholzattrappe besteht, soll er per U-Boot nach Deutschland geschleust werden. Doch die Flucht vor dem britischen Geheimdienst endet tödlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donald Sutherland (Heinrich Faber) Kate Nelligan (Lucy) Ian Bannen (Godliman) Christopher Cazenove (David) Faith Brook (Lucys Mutter) George Belbin (Lucys Vater) Philip Martin Brown (Billy Parkin) Originaltitel: Eye of the Needle Regie: Richard Marquand Drehbuch: Stanley Mann Kamera: Alan Hume Musik: Miklós Rózsa Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 385 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 145 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 145 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 145 Min.