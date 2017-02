RTS Deux 16:10 bis 17:15 Sonstiges Temps présent Papa solo / Israël sous la pression des ultra-orthodoxes CH Stereo Untertitel Merken "Papa solo": Ils sont pères, et ils élèvent seuls leurs enfants. En Suisse, ils ne sont que 8%. D'habitude ce sont plutôt les mères qui obtiennent la garde. Alors quels sont les défis quotidiens de ces papas en solo - Parviennent-ils à conjuguer vie familiale, vie affective et carrière professionnelle - Comment remplacent-ils la mère manquante - Trois pères et leurs enfants se livrent sur les joies, les doutes et les difficultés de ce modèle familial en solo. "Israël sous la pression des ultra-orthodoxes": Ils forment une secte complètement impénétrable, ils cultivent des traditions culturelles strictes et répressives et ils font peur. Car les ultra-orthodoxes juifs, qui clament ouvertement la suprématie de la religion sur la démocratie, ont une influence croissante sur l'Etat d'Israël et leur population explose. Quant à ceux qui décident d'en sortir, malheur à eux ! Plongée dans l'intimité d'un mouvement puissant et mystérieux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: Reportage de Nicolas Pallay, reportage de Bethsabée Zarka