RTS Deux 10:30 bis 11:30 Sonstiges Infrarouge Après l'Hebdo, à qui le tour? CH Stereo Untertitel Merken Cela faisait 35 ans que vous lisiez l'Hebdo? Et bien il faudra revoir vos habitudes! Le dernier numéro de cet hebdomadaire romand sortira ce vendredi 3 février. Son éditeur Ringier Axel Springer a préféré tirer la prise faute de rentabilité suffisante. Résultat: 37 personnes sur le carreau et des milliers de lecteurs orphelins. Avec la chute drastique des recettes publicitaires au profit d'internet, la presse va mal, très mal. Elle est obligée de réinventer son modèle économique au risque de mourir. Mais comment? Et avec quels moyens? Le journal est-il un produit commercial comme un autre ou bien a-t-il besoin de subventions? Après la disparition de l'Hebdo, qui sera le prochain titre à être sacrifié? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Mamarbachi Gäste: Gäste: Alain Jeannet (rédacteur en chef de l'Hebdo), Tibère Adler (Avenir Suisse, ex-Edipresse), Gilles Marchand (directeur RTS) Originaltitel: Infrarouge