WDR 22:40 bis 00:00 Magazin Westart live Das Tier und wir: Richard David Precht über ein schwieriges Verhältnis / "Ich liebe die Vielseitigkeit!" Der Hornist Felix Klieser / Sanfter Zynismus: die Kabarettistin Christin Henkel / Shootingstar der veganen Küche: Attila Hildmann / Essen ist fertig! Doku über das weltbeste Restaurant "Noma" / Gerhard Richter wird 85! Neue Werke im Museum Ludwig / Martin Luther Superstar: Pop-Oratorium für tausend Stimmen / Kunst in 60 Minuten: Luki D 2017 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Tiere. Essen. Denken. Kunst. Darum geht es in der nächsten Ausgabe von Westart live. Zu Gast sind der Philosoph Richard David Precht, der vegane Kochstar Attila Hildmann, der Hornist Felix Klieser, die Kabarettistin Christin Henkel und der Künstler Luki. Das Tier und wir: Richard David Precht über ein schwieriges Verhältnis: Philosoph war nicht sein Berufswunsch Nr. 1. "Ich wollte als Kind Zoodirektor werden", sagt Bestseller-Autor Richard David Precht. Und so erkundet er in seinen Büchern nicht nur das menschliche Dasein, sondern fragt auch nach den Rechten der Tiere. Dürfen Menschen Tiere essen? Sie in Käfige sperren und für Experimente benutzen? Wie passt zusammen, dass wir Tiere streicheln, quälen, schlachten? Sein neues Buch "Tiere denken" beunruhigt und provoziert. Und es regt an, unser Verhalten zu ändern. Vorschriften will uns der Philosoph aber nicht machen. "Es geht in der Moral ja nicht darum, der Beste zu sein", sagt er, "sondern so viel Gutes wie möglich zu erreichen." "Ich liebe die Vielseitigkeit!" Der Hornist Felix Klieser: Er war erst vier, als er seinen Eltern verkündete: "Ich will ein Horn!" Heute ist er mit Mitte 20 Profi-Hornist, trat bereits mit Sir Simon Rattle und Sting auf, bekam 2014 den ECHO Klassik und 2016 den Leonard-Bernstein-Award. Dabei hatte er denkbar ungünstige Voraussetzungen. Felix Klieser wurde ohne Arme geboren und spielt das Instrument mit den Füßen. Mit enormer Ausdauer und unglaublichem Talent schaffte er es als 13-Jähriger auf die Musikhochschule Hannover. Er gewann zahlreiche Preise bei "Jugend musiziert", spielte im Bundesjugendorchester und nahm 2013 gemeinsam mit dem Pianisten Christof Keymer seine erste hochgelobte CD auf. "Vielleicht hab' ich mir das Horn deshalb ausgesucht, weil ich dachte: Wenn ich es damit schaffe, schaff ich es mit allem", sagt er. 2015 erschien die zweite CD "Horn Concertos". Zurzeit bereitet er ein Kammermusikprojekt vor, mit dem er unter anderem am 19. Februar in der Essener Philharmonie gastiert. Sanfter Zynismus: die Kabarettistin Christin Henkel: Die einen meinen, sie mache Klavier-Kabarett, die anderen nennen sie Singer-Songwriterin. Sie selbst spricht von "KlaKaSon" - einem Mix aus Klavier, Kabarett und Chanson. Wenn Christin Henkel am Flügel sitzt und mit glockenheller Stimme ihre Lieder singt, erzählt sie Geschichten: tieftraurig oder komisch, zynisch oder voller Mitgefühl. Und immer wieder kommt Surflehrer Klaus darin vor. Im Januar erschien ihr erstes Buch "Juhu, berühmt! Ach nee, doch nich'", in dem sie selbstironisch ihren Weg als "mittelerfolgreiche" Musikerin beschreibt. Mit ihrem neuen Programm tourt sie durch Deutschland, begleitet von der "Band ohne Haare", hinter der sich der Cellist Juri Kannheiser verbirgt. Shootingstar der veganen Küche: Attila Hildmann: Hip und vegan: Attila Hildmann weiß, wie das geht. "Vegan for Fit" oder "Vegan for Fun" heißen die Bestseller, die der Kochbuchautor geschrieben hat. "Ich bin ein Genussmensch", sagt er mit Überzeugung und ergänzt für Zögerliche: "Man muss nicht hundert Prozent vegan leben, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied, was wir essen." Für ihn steht fest: Fleischlos ist nicht nur gesund, sondern macht Spaß. Deshalb will er sich auch nicht in eine ideologische Ecke stellen lassen. "Vegan ist keine Religion. Kompromisse sind möglich." Kompromisslos vegan ist allerdings die Spezialität, die er bei Westart live serviert: eine Leberwurst ganz ohne Fleisch. Essen ist fertig! Doku über das weltbeste Restaurant "Noma": 2003 wurde es eröffnet und bisher viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt: das "Noma" in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Mit eigenwilligen Kreationen wie "Krosse Rentierflechte, Kräuter und Crème fraîche" hat sich Küchenchef René Redzepi auch schon drei Michelin-Sterne erkocht. Drei Jahre lang hat der Dokumentarfilmer Pierre Deschamps hinter die Kulissen geschaut und den Meister und seine Küchen-Crew bei der Arbeit beobachtet. Sein Film erzählt die Geschichte des "N In Google-Kalender eintragen Moderation: Siham El-Maimouni Gäste: Gäste: Richard David Precht (Philosoph), Attila Hildmann (veganer Kochstar), Felix Klieser (Hornist), Christin Henkel (Kabarettistin), Luki (Künstler) Originaltitel: Westart live