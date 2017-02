WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Ohne Mama, ohne Papa weiterleben Wege aus der Traurigkeit Ohne Mama, ohne Papa weiterleben - D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken aus der Reihe "Hier und Heute" Samuel hätte seiner Mama noch gerne gesagt, wie sehr er sie liebt. Helena vermisst die doofen Sprüche ihres Vaters. Antonia hat ein altes T-Shirt ihres Papas in ein Kopfkissen verwandelt. Drei Jugendliche, die etwas unendlich Wertvolles verloren haben - den Vater oder die Mutter. Wo eben noch jener geliebte Mensch war, der Liebe und das sichere Gefühl der Geborgenheit schenkte, klafft nun eine Lücke. Wie lernt ein junger Mensch, das Unfassbare zu begreifen, es schließlich zu akzeptieren? Wie verwandelt er Verzweiflung in neuen Lebensmut und konstruktive Kraft? Reporterin Julia Schöning hat sich auf die Suche gemacht und in einer Trauergruppe in Gelsenkirchen Helena, Antonia und Samuel kennen gelernt. Samuels Mama ist an Krebs, der Vater von Helena und Antonia plötzlich an einem Infarkt gestorben. Fast zwei Jahre lang begleitet sie die jungen Trauernden auf den ersten Schritten jenes Weges, der sie zurück ins Leben führen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Julia Schöning