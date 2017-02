WDR 21:00 bis 21:45 Krimiserie Koslowski & Haferkamp Der Panther von Wattenscheid D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Manni Grabowski beauftragt die Detektei "Koslowski & Haferkamp" mit einem brisanten Auftrag: Beim Spiel Wattenscheid gegen Bochum - dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die dritte Liga - hat ein Unbekannter im Internet 100.000 Euro auf den krassen Außenseiter Bochum gesetzt. Für Grabowski riecht das ganz schwer nach Schiebung. Wenn Wattenscheid wirklich verliert, kann er sein Wettbüro dichtmachen. Während Bayern-Fan Haferkamp noch darüber nachdenkt, die Gunst der Stunde zu nutzen, und einen fetten Betrag auf Bochum zu setzen, ruft Wattenscheid-Fan Koslowski den Ausnahmezustand aus. Sein Verein darf und wird nicht verlieren. Das bringt er auch ganz schnell Kumpel Haferkamp bei. Und so machen sie sich mit ihrer Partnerin Tina Möller auf, die vermeintlichen Betrüger zu finden. Sie ermitteln in alle Richtungen: Schiedsrichter, Manager, etc. Doch die Indizien führen ausgerechnet zu Thomas Schwellinger, Torwart von Wattenscheid und Martins großes Fußball-Idol. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sönke Möhring (Martin Koslowski) Tim Seyfi (Hasan Haferkamp) Anna Grisebach (Tina Möller) Alessija Lause (Sarah) Eva Verena Müller (Sylvia) Uli Krohm (Karl-Heinz) Carlos Lobo (Diego Sanchez) Originaltitel: Koslowski & Haferkamp Regie: Dirk Regel Drehbuch: Richard Kropf