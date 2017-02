WDR 20:15 bis 21:00 Krimiserie Koslowski & Haferkamp Russische Woche D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Keine Klienten in Sicht und trotzdem investiert Hasan in High-End-Büroausstattung. Da kann auch ein friedliches Gemüt wie Martin mal die Beherrschung verlieren. Doch das Blatt wendet sich. Während sich Hasan in seiner Stammdiskothek mit der bildschönen Russin Katjuscha vergnügt, lernt Martin beim Feierabendbierchen im "Heimspiel" den russischen Geschäftsmann Sergej kennen. Der sucht seine Tochter, die nach einem schlimmen Streit ausgerissen ist. Die Detektei "Koslowski & Haferkamp" soll sie finden. Martin und Tina stürzen sich in die Ermittlungen und bemerken noch nicht, dass Hasan überhaupt keine Anstalten macht, sie zu unterstützen. Braucht er auch nicht, denn die gesuchte Tochter ist Katjuscha und liegt bei Hasan im Bett. Und weil er die Zeit mit der schönen Russin noch etwas auskosten will, sagt er keinem etwas davon. Der Plan geht nach hinten los, denn Martin findet es früher heraus, als Hasan lieb ist, und ist stocksauer. Aber das eigentliche Problem kommt noch: Sergej ist weder Geschäftsmann noch Katjuschas Vater, sondern eine St. Petersburger Unterweltgröße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sönke Möhring (Martin Koslowski) Tim Seyfi (Hasan Haferkamp) Anna Grisebach (Tina Möller) Alessija Lause (Sarah) Eva Verena Müller (Sylvia) Uli Krohm (Karl-Heinz) Carlos Lobo (Diego Sanchez) Originaltitel: Koslowski & Haferkamp Regie: Dirk Regel Drehbuch: Bob Konrad