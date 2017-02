WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die jungen Störche bekommen jedes Jahr zu Forschungszwecken Ringe um das schlanke Bein. Weil sich die künstlichen und selbst gebauten Nester hoch oben in den Bäumen befinden, hilft die Berufsfeuerwehr aus: Mit langen Leitern geht es hoch zum kleinen Abakus. Doch einige Störche brüten scheinbar unerreichbar weit oben. Keine Ringe, sondern Spielzeug gibt es für die beiden Delfine Nando und Nemo. Die intelligenten Meeressäuger müssen ständig beschäftigt werden. Deshalb basteln die Pfleger heute "Delfin-Spezial-Spielzeug". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.