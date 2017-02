WDR 07:20 bis 08:20 Bildungsprogramm Die Juden - Geschichte eines Volkes Gelobtes Land / Fall des Tempels D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Geschichte des jüdischen Volkes beginnt vor über 3.000 Jahren. In der Wüste wächst die Vorstellung von dem einen und einzigen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Die Idee des Monotheismus wird die Welt verändern. Die erste Folge führt zurück zu den Ursprüngen des jüdischen Volkes in Ägypten und schildert den Mythos vom Exodus, dem Weg ins "Gelobte Land". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Juden - Geschichte eines Volkes Regie: Nina Koshofer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 384 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 144 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 144 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 144 Min.