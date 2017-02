RTL Passion 04:45 bis 05:10 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Valentin wird mit einem Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert und muss operiert werden. Als Andrea erst verspätet dazukommt, wirft Benedikt ihr das vor. Dies verletzt Andrea und beide sind trotz ihrer Sorge distanziert. Als Benedikt aber klar wird, dass Valentin sich beim Parcours verletzt haben muss, überkommt ihn das schlechte Gewissen. Nach der OP entschuldigt Benedikt sich bei Valentin dafür, ihn zu diesem gefährlichen Sport ermutigt zu haben. Und das bekommt Andrea mit... Paco muntert Elli auf, die es nervt, dass sie ihm Rollstuhl kaum am Leben teilnehmen kann. Als sogar ein gemeinsamer Kinobesuch scheitert, heitert Paco Elli mit einer Rollstuhltanzstunde auf. Beide sind sich sehr nah und Paco genießt sein Glück mit Elli, denn dass beide nun im Rollstuhl sitzen, hat ihrer Beziehung eine neue Qualität gegeben. Als Elli aber überglücklich von der Physiotherapie kommt, weil sie wieder laufen darf, wird Paco schmerzlich bewusst, dass er alleine im Rollstuhl bleiben wird. KayC ist frustriert, denn ihre Karriere geht nicht so steil wie gewünscht. Auch die Kampagne zur Unterstützung von Opfern sexueller Übergriffe pusht sie nicht in die erhoffte Richtung. Als eine Hochglanz-Fotostrecke mit Rufus winkt, ist KayC begeistert. Doch Rufus will das Leid anderer nicht für billige PR ausschlachten und bremst KayC aus. Als sie mitbekommt, dass Rufus' Ivy-Geschichten als TV-Serie erscheinen sollen, wittert sie eine erneute Chance auf einen Karrierepush. Sie gibt sich vor Rufus reumütig und hofft, sich so für eine Hauptrolle in Stellung zu bringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns