RTL Passion 00:25 bis 01:20 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 7 Mutter an Bord GB 2012 Merken London in den 1950er Jahren: Jenny hat sich im Nonnatus House, im Londoner Armenviertel Poplar, eingelebt. Sie betreut eine unnahbare Frau, die wahrscheinlich von ihrem Ehemann misshandelt wurde. Trixie und Evangelina werden an Bord eines Frachtschiffes gerufen und stehen vor einem ungewöhnlichen Fall: Die Tochter des Kapitäns muss eine unerwartete Geburt meistern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Raine (Jenny Lee) Pam Ferris (Schwester Evangelina) Judy Parfitt (Schwester Monica Joan) Jenny Agutter (Schwester Julienne) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Helen George (Trixie Franklin) Laura Main (Schwester Bernadette) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Philippa Lowthorpe Drehbuch: Heidi Thomas Kamera: Chris Seager Musik: Peter Salem Altersempfehlung: ab 12