RTL Passion 21:10 bis 22:05 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 8 Fernweh GB 2013 Die Arbeit der Hebammen ist hart. Cynthia muss ein totes Kind zur Welt bringen und sich anschließend den Fragen der Familie und der Polizei stellen. Trotz der tragischen Schicksale lassen die Hebammen aber auch ihre Träume aufleben. Chummy möchte ihre Wünsche verwirklichen und Jenny trifft Jimmy zufällig wieder. Schauspieler: Jessica Raine (Jenny Lee) Pam Ferris (Schwester Evangelina) Judy Parfitt (Schwester Monica Joan) Jenny Agutter (Schwester Julienne) Helen George (Trixie Franklin) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Laura Main (Schwester Bernadette) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Roger Goldby Drehbuch: Harriet Warner Kamera: James Aspinall Musik: Peter Salem Altersempfehlung: ab 12