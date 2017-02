RTL Passion 19:30 bis 20:15 Comedyserie The Starter Wife Stunde 5 AUS, USA 2007 Merken Molly genießt ihr neues Glück mit Sam in vollen Zügen. Doch für andere Menschen in ihrem Umfeld sieht es düster aus. Sie versucht zwar, Joan vom Trinken abzuhalten, doch das gestaltet sich schwierig. Und dann muss sie zu allem Überfluss noch ihre eigene Scheidung vorbereiten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Molly Kagan) Miranda Otto (Cricket Stewart) Judy Davis (Joan McAllister) Joe Mantegna (Lou Manahan) Anika Noni Rose (Lavender) Peter Jacobson (Kenny Kagan) Stephen Moyer (Sam) Originaltitel: The Starter Wife Regie: Jon Avnet Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Ed Shearmur