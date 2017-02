RTL Passion 18:15 bis 18:45 Comedyserie Mein Leben und ich Blinde Flecken D 2004 Merken Alex' Schule plant ein großes Unterstufenfest, an dem Alex sich natürlich in keiner Weise zu beteiligen gedenkt. Leider hat Alex die Rechnung ohne die Vorsitzende der Schülermitverwaltung gemacht, bei der es sich ausgerechnet um Daniels Freundin Angie handelt. Angie verdonnert Alex, die eigentlich nur Mitglied der SMV ist, um sich vor dem ungeliebten Chemieunterricht zu drücken, zur Mithilfe. Missmutig beschließt Alex, es Angie zurückzuzahlen. Erst einmal jedoch erklärt sie sich widerwillig bereit, bei dem Fest mitzumachen und landet ausgerechnet in Angies Team, das sich um einen VIP-Raum für Lehrer und Eltern kümmern soll. Alex im adretten Hostessenkostüm mit einer aufgedonnerten Angie im Gepäck soll sich höflich und charmant um die Gäste des Festes kümmern: Das kann nicht gut gehen. Zu allem Überfluss hat sich ausgerechnet Daniel Angie zuliebe bereit erklärt, in der VIP-Lounge zu kellnern. Es kommt, wie es kommen muss: Alex und Angie geraten heftig aneinander. Die Folgen der Auseinandersetzung sind für beide Kontrahentinnen allerdings gänzlich überraschend... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex) Nora Binder (Claudia) Maren Kroymann (Anke) Gottfried Vollmer (Hendrik) Sebastian Kroehnert (Niko) David Trovo (Nils Kaminski) Toni Snetberger (Daniel Kaminski) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Berthold Probst, Bob Rosenfarb, Mark Werner