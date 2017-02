RTL Passion 13:50 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Carla, die erneut Zeuge wird von Vanessas ohnmächtiger Wut Sylvia gegenüber, will nicht akzeptieren, dass es keine Möglichkeit geben soll, Bernd aus der Haft zu holen. Sie ist immer noch von dessen Unschuld überzeugt. Während in Vanessa andere Pläne reifen, setzt Carla vor Johannes alles auf eine Karte und macht Sylvia ein verlockendes Angebot, sollte sie Bernd doch noch das entlastende Alibi geben. Ansgar ärgert es, dass Carla ihm um einiges voraus ist, was die Stellung in der Holding betrifft. Er ist unzufrieden, als Johannes ihm eine demütigende Chance im Weinhandel der Holding einräumt. Als Nathalie ihn begleiten soll, nutzt Ansgar die Chance, um eine neue Irritation zwischen Nathalie und Carla zu provozieren: Er inszeniert eine pikante Situation, die auf die Titelseiten gelangen soll. Johannes ist getroffen, als Constantin sein Angebot ablehnt. Nachdem er seine Kinder in das lang gehütete Geheimnis eingeweiht hat, gelingt es denen, Constantin zur Rückkehr aufs Schloss zu bewegen. Obwohl Constantins Skepsis Johannes gegenüber ungebrochen ist, atmet dieser zunächst auf und erkennt dankbar, dass Cecile ihn in seinen Bemühungen um Constantin zur Seite steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics