RTL Passion 11:55 bis 12:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Richard kann nicht fassen, dass Axel sein Angebot abgelehnt hat. Damit beginnt für die Steinkamps ein Rennen gegen die Zeit: Nur wenn sie schnell einen Sponsor gewinnen und die Versteigerung vorgezogen wird, haben sie noch eine Chance gegen Axel. Der wiederum setzt seinerseits alle Hebel in Bewegung, um das Zentrum im Namen der Stadt zu kaufen. Auch Isabelle versucht auf ihre Art, Sponsoren zu finden und tritt zu einem Schaulaufen an. Marian gefällt es gar nicht, dass die Verbrecherbande sich in seiner Kneipe breit macht. Als Zlatan immer weiter in Marians Welt eindringt, nimmt Marian allen Mut zusammen und zeigt ihm die Grenzen ihrer Zusammenarbeit auf. Doch er hat Zlatan unterschätzt: Hilflos muss Marian mit ansehen, wie Zlatans Schläger ein Zeichen setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser