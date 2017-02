RTL Passion 10:20 bis 11:10 Comedyserie The Starter Wife Stunde 4 AUS, USA 2007 Merken Noch immer ist der Mord an Lou nicht aufgeklärt, doch Sam wird wegen dringenden Tatverdachts verhaftet. Molly ist deswegen völlig verzweifelt, doch auf einmal taucht Lou auf und entlastet Sam. Derweil versinkt Joan immer tiefer im Alkoholsumpf und ist kurze Zeit später in einen schweren Autounfall verwickelt - natürlich unter Alkoholeinfluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Molly Kagan) Judy Davis (Joan McAllister) Miranda Otto (Cricket Stewart) Chris Diamantopoulos (Rodney) Peter Jacobson (Kenny Kagan) Stephen Moyer (Sam) Anika Noni Rose (Lavender) Originaltitel: The Starter Wife Regie: Jon Avnet Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Ed Shearmur