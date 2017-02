RTL Passion 09:00 bis 09:25 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Nachdem Vanessa voller Erleichterung erfährt, dass Ingo gesund ist, erfüllt sie ihren Teil der Abmachung mit Gott. Vanessa willigt zur Freude aller in Henrys Taufe ein. Doch während man schon plant, in welchem Rahmen das Fest stattfinden soll, werden die Steinkamps von einem ungebetenen Überraschungsgast heimgesucht. Jenny ist zuversichtlich, dass es ihr mit Vincents Hilfe gelingen wird, Michelles Sperre aufzuheben. Doch kurz vor Beginn der erneuten Anhörung vor Vertretern des NCAS erlebt Jenny eine böse Überraschung. Ingo ist glücklich und unendlich erleichtert. Seine Sorge, dass die Leukämie zurückkehrt, ist unbegründet und er wird Diana heiraten. Diana hat ihm bewiesen, dass sie auch in harten Zeiten zu ihm stehen wird. Auch Marie ist völlig aus dem Häuschen, als sie den Verlobungsring an Dianas Hand bemerkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

