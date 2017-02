RTL Passion 07:15 bis 08:05 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Prügelknabe E 2002-2005 Merken Diana will Cristóbal mit ihrer Freundin Maca verkuppeln. Das gemeinsame Abendessen verläuft jedoch quälend, Maca und Cristóbal scheinen keinerlei Gemeinsamkeiten zu haben. Erst als Juan auftaucht, entwickeln sich Gefühle - allerdings nicht in Dianas Sinne: Maca und Juan verlieben sich auf den ersten Blick. Roberto muss seinen Sohn Sergio mit zu einem Casting nehmen und verbaut sich damit jede Chance, die Rolle zu bekommen. Dann kommt er auch noch verspätet zum Flughafen, wo Sergios Mutter Bea ihn bereits wütend erwartet: Ihr Flieger nach Hongkong ist schon abgeflogen, und sie fühlt sich einmal mehr in ihrer schlechten Meinung von Roberto bestätigt. Unterdessen tanzt Pedro im Strip-Club für ein paar Frauen, die mit ihrer Freundin den Jungesellinnen-Abschied feiern. Der Abend nimmt jedoch einen tragischen Ausgang: Der Bräutigam schlägt Pedro zusammen und verletzt ihn lebensgefährlich mit einer abgebrochenen Flasche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

