RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Nachdem ihre Lüge aufgeflogen ist, kann Ariane Rufus nicht mehr beschwichtigen. Sie fühlt sich von ihm immer mehr in die Enge getrieben und befürchtet, dass Rufus ihre Tablettensucht entdeckt. Da kommt ihr das Angebot des Pharmavertreters Simon Graef, in einem Wellness-Hotel eine Vortragsreihe zu halten, gerade recht. Till und Ute warten in Gummersbach darauf, dass Edeltraud und Conor von ihrem Spaziergang zurückkommen. Sie verkürzen sich die Wartezeit mit einem Pizzaessen und finden dabei zu einem entspannten Umgang zurück. Als sie schließlich nach Köln zurückfahren müssen, haben sie Conor zwar nicht gesehen, aber nach dem spontanen gemeinsamen Ausflug scheint die Versöhnung der beiden ein Stück näher gerückt zu sein. Eva und Malte ahnen nicht, wie heruntergekommen Björn nach seiner anfänglich steilen Erfolgskarriere inzwischen ist. Erst als Sophie erzählt, sie habe Björn als Straßenmaler in der Fußgängerzone gesehen, dämmert ihnen, wie tief Björn abgerutscht sein muss. Malte macht sich besorgt auf den Weg, seinen Bruder zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 296 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 56 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 56 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 56 Min.