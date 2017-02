RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Durchgebrannt D 1999 Stereo Merken Conny kann es nicht länger ertragen, eingesperrt zu sein. Als sie Maximilians Gefängnisschlüssel auf dem Altar liegen sieht, greift sie zu. Doch bevor sie aus der Sakristei fliehen kann, wird sie von Maximilian ertappt. Als Jutta dazukommt, wird die Situation für den Pfarrer kritisch, da Jutta nach dem Protestgottesdienst nur auf eine Gelegenheit wartet, um Maximilian feuern zu können. Dennoch hilft der Pfarrer Conny uneigennützig mit einer Ausrede. Conny zeigt sich allerdings wenig dankbar, sondern startet mit Kittlers Hilfe sofort einen zweiten Fluchtversuch, der jedoch ebenfalls entdeckt wird. Um sich vor dem Bunker zu retten, beschuldigt Conny Maximilian, ihr den Weg bis zur Außenmauer geöffnet zu haben. Jutta entlässt Maximilian daraufhin. Als Conny dennoch in den Bunker muss, flippt sie dort völlig aus und fügt sich selbst in einem Tobsuchtsanfall schwere Kopfverletzungen zu. Mutz trifft unterdessen im Besucherraum zufällig auf den ihr zutiefst verhassten Hagen. Dieser droht Mutz, dass etwas Furchtbares eintreten werde, falls sie sich weiterhin in seine Beziehung zu Uschi einmischen sollte. Doch schon bald zeigt sich, dass Mutz gar nichts mehr ausrichten kann, da Uschi bereits rettungslos in Hagens Bann steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Jochen Franke