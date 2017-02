History 04:40 bis 05:05 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Schätze aus dem Bürgerkrieg USA 2016 Stereo 16:9 Merken Es gibt einen Crashkurs in amerikanischer Geschichte, als die Harrisons an einige der besten Stücke aus dem Bürgerkrieg zurückdenken, die jemals ins Pfandhaus gebracht wurden: das Gewehr eines Bürgerkriegsveteranen, eine Kampagnenschleife von Lincolns erster Wahl 1860, ein Flachmann aus Sterling-Silber, ein kleiner Tisch, der von dem Arzt angefertigt wurde, der John Wilkes Booth behandelt hat, die gravierte Taschenuhr eines Soldaten, ein Wahlplakat von der Lincoln/Johnson-Kampagne 1864 und ein Schulbuch aus der Konföderiertenzeit, das Matheaufgaben enthält, die Rick vor ein Rätsel stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12