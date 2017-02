History 00:25 bis 01:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Hits der 60er USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Kalifornien besuchen Mike und Frank eine Hotrod-Legende mit einzigartigem Showroom. Mike findet ein superseltenes Beatles-Album und Frank entdeckt ein kultiges Andenken aus dem Geburtsort der Bürgerrechte. In einem Tiergeschäft in Pennsylvania stolpern die Jungs über den Heiligen Gral der Spiderman-Comics. Ein britisches Motorrad kommt frisch von der Farm und ist bereit für die Straße. Frank rettet einen Alien aus einer Garage in Maine und ein Grundstück in Kalifornien mit Volkswagen, soweit das Auge reicht, ist Mikes Vorstellung vom Paradies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12