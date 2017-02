History 08:35 bis 09:25 Dokumentation Deutschlandsaga Wer wir sind (6/6) D 2015 Stereo 16:9 Merken Im Ausland gelten die Deutschen als pünktlich, organisiert und fleißig. Vielleicht wählten aus diesem Grund in einer BBC-Umfrage im Jahr 2013 Menschen aus 25 Ländern Deutschland zum "beliebtesten Land der Welt". Und trotzdem erscheint Deutschland in den Karikaturen ausländischer Zeitungen häufig als böswilliger Aggressor. Auch viele Deutsche sehen sich selbst eher als zögerliche Pessimisten. Eine Ursache dafür könnten die vielen Kriege und deren verheerenden Folgen sein, die das Land im Lauf seiner Geschichte initiiert, aber auch erlitten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland-Saga Altersempfehlung: ab 12

